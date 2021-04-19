Москва, , 09:39 — REGNUM Великобритании следует сэкономить деньги и не отправлять свои боевые корабли в Чёрное море «в знак солидарности» с Украиной. Об этом председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал в своём телеграм-канале.

Ранее издание Times со ссылкой на источники в королевских ВМС сообщило, что Британия намерена в мае направить в Чёрное море эскадренный миноносец и противолодочный фрегат. Таблоид Daily Express провёл опрос об отношении британцев к действиям своего правительства, направленным против Москвы. Из почти 5 тыс. опрошенных 73% заявили, что они против таких действий.

«Большинство британцев помнят, что предыдущие военные вмешательства стоили стране много жизней и денег», — отметил Пушков.

Сенатор добавил, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону следует сэкономить на отправке двух военных кораблей в Черное море. Украину таким образом он не поддержит, а только зря продемонстрирует британские пост-имперские комплексы.

На сэкономленные деньги лучше закупить вакцину от коронавируса, предложил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время страны Запада выражают беспокойство из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России, которые угрожают Украине. В Кремле заявляли, что российские войска перемещаются только по своей территории, при этом Россия никому не угрожала и не собирается угрожать.

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