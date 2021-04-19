Мадрид, , 08:53 — REGNUM Главой нового футбольного турнира — европейской Суперлиги — станет президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба клуба.

«Мы собираемся помочь футболу на всех уровнях занять достойное место в мире», — заявил Перес.

Также стало известно, что вице-президентом Суперлиги будет президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли. Аналогичный пост займёт совладелец английского «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер.

Ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. В ФИФА заявили, что не одобряют создание «отколовшейся лиги», а УЕФА намерен отстранять клубы Суперлиги от своих турниров.

Читайте ранее в этом сюжете: УЕФА намерен отстранять от своих турниров клубы Суперлиги