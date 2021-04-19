Москва, , 09:10 — REGNUM Депутаты Госдумы, представляющие регионы Дальнего Востока отчитались о своих доходах за 2020 год, особых изменений за «коронавирусный» год у парламентариев не произошло, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные декларации народных избранников.

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Юрий Березуцкий («Единая Россия») представляет Приамурье, Чукотку, Камчатку, Еврейскую автономную область, Хабаровский край и Колыму. В 2020 году депутат заработал почти 5,7 млн рублей (5,6 млн — в 2019 году). Супруга задекларировала доход в сумме всего 246 тыс. рублей. Имущество осталось у семьи прежним: три квартиры, два земельных участка и автомобили Mazda Bongo Friendee и Toyota Land Cruiser Prado. Депутат-единоросс Борис Гладких от Хабаровского края незначительно увеличил доход с 5,4 млн рублей в 2019 году до 5,6 млн в 2020-м. В собственности у него кроме мотоцикла ничего нет.

А вот у супруги значительно упали доходы — с почти 4 млн рублей в 2019 году до 179 тыс. рублей в 2020-м. Она владеет квартирой и внедорожником.

А вот Иван Пиляев (ЛДПР), представляющий Хабаровский край, заметно повысил доход — с 2 млн рублей в 2019 году до почти 5,7 млн в 2020-м. У его супруги доходов за год не было.

В собственности депутата четыре автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Государственной думы РФ от Приморья обнародовали свои доходы за 2020 год. Народных избранников всего шесть: четыре представляют «Единую Россию», по одному депутату от КПРФ и ЛДПР. Самый большой доход показал единоросс Сергей Сопчук.