Москва, , 08:45 — REGNUM В России с начала 2021 года произошло 2 тыс. 642 автоаварии с детьми в возрасте до 16 лет. Это почти на 17% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Госавтоинспекции РФ.

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При этом число погибших в таких авариях возросло на 10,3%, а пострадавших сократилось почти на 19%.

Кроме того почти на 15% снизилось число детей-пассажиров, пострадавших в результате ДТП из-за нарушения водителями правил их перевозки. Так, за три месяца этого года зафиксированы 204 автоаварии с несовершеннолетними, которые не были пристегнуты ремнями безопасности или перевозившимися без специальных удерживающих устройств. Это почти на 6% больше, чем годом ранее, пишет ТАСС. Также увеличилось и число пострадавших детей — 253 ребёнка (на 13,5% по сравнению с 2020 годом), погибших стало почти на 7% меньше (14 детей).

Как сообщало ИА REGNUM, только в Калуге с начала 2021 года зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых один ребёнок погиб и 12 получили травмы. За аналогичный период 2020 года произошло шесть ДТП, в которых один ребёнок погиб и пять пострадали.

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