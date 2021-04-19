Москва, , 08:14 — REGNUM На сегодняшний день в ряде российских регионов объявлен четвертый из пяти классов опасности возникновения природных пожаров. Об этом 19 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Казалось бы, только апрель, а на западном побережье Каспийского моря (восток Волгоградской области, Калмыкия, Астраханская область), а также на востоке Ставрополья, на севере Дагестана — там высокая пожарная опасность», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Также синоптик добавил, что, помимо этого, высокий риск возникновения пожаров на данный момент на юге Республики Бурятия и Забайкальского края, и на юго-западе Приморского края.

«Высокая — это значит четвертый класс пожарной опасности», — уточнил Вильфанд и отметил, что подобная ситуация является нехарактерной для середины апреля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в понедельник, 19 апреля, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха составит +11… +13 °С.