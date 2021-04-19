Магас, , 08:10 — REGNUM В Ингушетии прошло мероприятие в рамках международной акции «Сад Памяти». Было высажено 1000 деревьев в честь воинов, защищавших республику в годы Великой Отечественной войны. Место для нового зеленого насаждения выбрано в Малгобекском районе, на территории которого проходила линия обороны советских войск в 1942 году. Во время масштабной военной операции были сорваны планы гитлеровцев прорваться в нефтяные районы Кавказа.

В посадке саженцев тополя приняли участие почти 500 жителей Ингушетии. Это уже не первая высадка деревьев в рамках акции «Сад Памяти».

Всего в 2021 году в республике запланировано высадить около 55 тыс. деревьев разных пород, в том числе около 52 тысяч — в лесничествах Назрановского и Сунженского района. Уже посажено более 3000 деревьев у башни Согласия в столице республики Магасе, сообщили в минприроды региона.

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