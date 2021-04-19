Красноярск, , 07:45 — REGNUM Опубликованы сведения о доходах и имуществе членов Совфеда за 2020 года.

Согласно этим сведениям, Андрей Клишас, представляющий в Совфеде исполнительную власть Красноярского края, за 2020 год заработал 12 856 688,83 рубля (12,86 млн). Ему принадлежат дачный земельный участок площадью 543 кв. м в Швейцарии и девять земельных участков в России площадью от 690 кв. м (для индивидуального жилищного строительства) до 75 200 кв. м (под жилищное строительство), жилой дом (432 кв. м) в Швейцарии, а также садовый дом (232,9 кв. м), жилой дом (42,3 кв. м) и жилой дом с хозпостройками (1173,8 кв. м) в России. Также он является владельцем двух квартир (292,2 кв. м и 130,1 кв. м) в России. Супруге сенатора, заработавшей 3 344 143,50 рубля (3,3 млн), принадлежит квартира площадью 76,3 кв. м. В пользовании у Клишаса — два земельных участка, три жилых дома, баня.

Годовой доход сенатора Валерия Семенова, представляющего в Совфеде законодательную власть Красноярского края, составил 7 682 092,50 рубля (7,68 млн). Ему принадлежат земельные участки для строительства гаража (25 кв. м), под индивидуальное жилищное строительство (1492 кв. м), для строительства дома переменной этажности (2656,7 кв. м — 103/10 000 доли), жилой дом (незавершенное строительство) площадью 376,2 кв. м, квартира площадью 93,8 кв. м, два гаража, автомобили Land Rover Discovery IV и Honda Pilot. Супруга Семенова заработала за прошлый год 420 713,20 рубля. У нее есть квартира площадью 158,3 кв. м, автомобиль Mazda CX-7 и мотовездеход «Ирбис» ATV 200 U.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год Андрей Клишас заработал 21,55 млн рублей (супруга — 15,14 млн), Семенов — 6,69 млн (супруга — 403 241,17 рубля).

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