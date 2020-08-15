Красноярск, , 13:25 — REGNUM Стало известно, сколько заработали за 2019 год депутаты Госдумы и сенаторы от Красноярского края.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно сведениям о доходах, опубликованным на сайте Госдумы, депутат от Красноярского края Артур Чилингаров («Единая Россия») за прошлый год заработал 10 414 053,51 рубля (10,41 млн). Он является владельцем земельного участка площадью 1783 кв. м, земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 2020 кв. м, жилого дома площадью 329,6 кв. м, квартиры площадью 93,7 кв. м, гаража площадью 30 кв. м и мотовездехода «РМ 500». Супруге Чилингарова, заработавшей за год 382 673,32 рубля, принадлежит квартира площадью 87 кв. м. В пользовании у семьи парламентария имеется квартира площадью 171 кв. м.

Депутат Раиса Кармазина («Единая Россия») отчиталась о доходах за 2019 год в размере 6 044 953,32 рубля (6,04 млн). Ей принадлежат земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1466 кв. м, земельный участок под индивидуальное строительство площадью 1500 кв. м, жилой дом площадью 252,2 кв. м, квартира площадью 126,8 кв. м, два гаража (18,1 кв. м и 104 кв. м). У неё в пользовании имеется баня площадью 70 кв. м. Супруг депутата за год заработал 6 151 317,20 рубля (6,15 млн). Он является собственником земельного участка площадью 1500 кв. м, квартиры площадью 34,40 кв. м, квартиры площадью 68,90 кв. м, легкового автомобиля Renault Duster, снегохода Yamaha VK540Е, трактора Weituo TY-244, легкового автоприцепа. В пользовании у семьи Кармазиной имеется квартира площадью 89,9 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД).

Депутат Лариса Шойгу («Единая Россия») за прошлый год заработала 5 916 624,61 рубля (5,92 млн). У неё есть квартира площадью 73 кв. м.

Депутат Юрий Швыткин («Единая Россия») заработал за 2019 год 5 896 542,46 рубля (5,9 млн). Ему принадлежат садовый земельный участок площадью 1326 кв. м, квартира площадью 69,8 кв. м, часть нежилого помещения (общая долевая собственность, 8/681) площадью 2631,6 кв. м, легковой автомобиль Toyota Venza. В пользовании у Швыткина имеется квартира площадью 119,6 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД).

Доход депутата Сергея Натарова (ЛДПР) за 2019 год — 5 333 725,32 рубля (5,33 млн). Ему принадлежат квартира площадью 149,20 кв. м, легковые автомобили Ford Mondeo и Toyota Camry. Супруга Натарова, заработавшая 465 500 рублей, владеет квартирой площадью 123,5 кв. м и легковым автомобилем Land Rover Range Rover. В пользовании у семьи парламентария имеется квартира площадью 151,9 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД).

Депутат Пётр Пимашков («Единая Россия») заработал за 2019 год 5 173 996,36 рубля (5,17 млн). Ему принадлежат квартира площадью 189,20 кв. м, машино-место площадью 17,4 кв. м, моторная лодка Grizzly 490 DC, прицеп под моторную лодку. В пользовании у Пимашкова имеется квартира площадью 137,70 кв. м.

Депутат от Красноярского края Виктор Зубарев («Единая Россия») заработал за прошлый год 5 170 926,56 рубля (5,17 млн). Он является владельцем легковых автомобилей BMW 730Ld xDrive и Lexus LS600h. В пользовании у Зубарева имеются квартиры площадью 85,3 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД) и 90 кв. м (аренда). Супруга парламентария отчиталась о доходах за 2019 год в размере 1 729 301,80 рубля (1,73 млн). Ей принадлежат четыре садовых земельных участка (1008 кв. м, 929 кв. м, 35 кв. м и 1097 кв. м), жилой дом площадью 406,4 кв. м, гараж площадью 111 кв. м и легковой автомобиль Lexus LS460.

Как сообщало ИА REGNUM, За 2018 год Артур Чилингаров заработал 12,3 млн рублей (супруга — 232 631,38 рубля), Виктор Зубарев — 4,7 млн (супруга — 936 754,08 рубля), Лариса Шойгу — 7,4 млн, Лариса Кармазина — 5,3 млн (супруг — 15,97 млн, Пётр Пимашков — 4,9 млн, Юрий Швыткин — 5,3 млн, Сергей Натаров — 4,7 млн (супруга — 1,3 млн).

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Что касается сенаторов, Андрей Клишас, представляющий в Совфеде исполнительную власть Красноярского края, за 2019 год заработал 21 554 446,72 рубля (21,55 млн). Ему принадлежат десять земельных участков (площадью от 543 кв. м до 75 200 кв. м), в том числе один (543 кв. м) — в Швейцарии, три жилых дома (42,3 кв. м в России, 432 кв. м в Швейцарии и 1173,8 кв. м в России), садовый дом площадью 232,90 кв. м, две квартиры (292,20 кв. м и 130,10 кв. м). Супруге сенатора, заработавшей 15 144 624,15 рубля (15,14 млн), принадлежит квартира площадью 76,30 кв. м. В пользовании у Клишаса имеются два земельных участка для индивидуального жилищного строительства, три жилых дома и баня.

Доход Валерия Семенова, представляющего в Совфеде законодательную власть Красноярского края, за 2019 год составил 6 693 392,69 рубля (6,69 млн). Он является владельцем земельных участков для строительства гаража площадью 25 кв. м, для строительства дома переменной этажности площадью 2656,7 кв. м (103/10 000 доли), под индивидуальное жилищное строительство площадью 14,92 кв. м. Также ему принадлежат жилой дом (незавершенное строительство) площадью 376,2 кв. м, квартира площадью 93,8 кв. м, два гаража, легковые автомобили Land Rover Discovery IV и Honda Pilot, автоприцеп ТОМ-16. Супруга сенатора заработала за 2019 год 403 241,17 рубля. Ей принадлежат квартира площадью 158,30 кв. м, легковой автомобиль Mazda CX-7 и мотовездеход «Ирбис» ATV 200 U.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Клишас за 2018 год заработал 23,47 млн рублей (супруга — 7,2 млн), Валерий Семенов — 14,55 млн (супруга — 289,8 тыс. рублей).

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