Новосибирск, , 07:08 — REGNUM Экстренную посадку совершил самолёт Boeing Dreamline, принадлежащий японской авиакомпании, в аэропорту Новосибирска. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба аэропорта.

Самолет Boeing 787−800 Dreamliner совершил вынужденную посадку из-за резкого ухудшения самочувствия члена экипажа. Самолёт совершал перелёт из Парижа в Токио, по предварительным данным, во время полёта у командира экипажа произошёл инсульт. В 09:53 (05:53 мск) грузовой Boeing приземлился в аэропорту Новосибирска.

В настоящее время экипаж самолёта, в том числе резервный, находится на отдыхе.

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