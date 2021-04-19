Гавана, , 06:53 — REGNUM Самолет авиакомпании Azur air с 500 российскими туристами на борту прибыл в аэропорт города-курорта Варадеро на Кубе. Об этом 19 апреля сообщила журналистам пресс-служба министерства туризма Кубы.

Это первая группа туристов, прибывшая на кубинский курорт после его открытия в условия пандемии COVID-19. На настоящее время в Варадеро открыты лишь 16 из 52 отелей, но власти островного государства обещают при возрастании потока туристов открыть больше отелей.

Представитель минтуризма Кубы в провинции Матансас Ибис Фернандес Пенья отметил, что Куба является безопасным туристическим направлением, курорт Варадеро полностью готов к приёму гостей, здесь гарантируется соблюдение санитарных правил. Кроме того, представитель туристического ведомства уточнил, что большинство сотрудников курорта владеют русским языком.

Город-курорт Варадеро расположен на полуострове Икакос в 140 км от столицы Кубы, Гаваны. Он является одним из самых крупных курортных зон Карибского бассейна, пляжи Варадеро признаны одними из самых чистых в мире.

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