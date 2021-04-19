Екатеринбург, , 05:49 — REGNUM Член Совета Федерации Эдуард Россель немного обеднел в 2020 году. Он получил доход в размере 12 288 436.70 рублей против предыдущих 12 828 483.44.

Доход его супруги также уменьшился. Стало 225 775.87 рублей, а было 266 943.78. В собственности у Росселя значатся жилой дом, участок земли и гараж. А его супруга владеет квартирой и 1/94 в двух гаражах.

Аркадий Чернецкий тоже малость обеднел, показав доход в размере 9 362 517 рублей вместо предыдущих 9 882 306. Зато в деньгах приобрела его супруга (8 207 607 рублей при предыдущих 5 129 833). В собственности у экс-мэра Екатеринбурга есть жилой дом, гараж и участок земли.