Москва, , 05:34 — REGNUM Сенаторы от Чукотки отчитались о своих дохода за 2020 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальные данные о декларациях членов Совета Федерации. Особых отличий от 2019 года нет.

Читайте также: Сенатор от Хабаровского края увеличил за год доход на 6 млн рублей

Доход Анны Отке остался на уровне 2019 года — 5,7 млн рублей. Супруг задекларировал доход в 1,5 млн рублей, а также квартиру и автомобиль в собственности. В пользовании семьи ещё две квартиры.

Арамаис Даллакян несколько увеличил за год свой доход — до 6,2 млн рублей против 5,9 млн в 2019 году, супруга заработала чуть больше одного млн рублей. В собственности у каждого супруга по две квартиры и гаража, есть также две квартиры в пользовании. У супруги в собственности автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Хабаровского края Сергей Безденежных в 2020 году, согласно декларации, заработал 8 182 017, 01 рубля.