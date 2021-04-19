Обь, Новосибирская область, , 04:52 — REGNUM В новосибирском городе Обь найдено тело пропавшего у реки шестилетнего мальчика. Об этом сообщило региональное управление СКР.

«В ходе повторного изучения реки на расстоянии 70 метров от места, где в последний раз видели малолетнего, на прибрежной части, где снизился уровень воды, группой волонтёров и местных жителей обнаружено тело шестилетнего мальчик», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее следственным отделом по городу Обь было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти ребёнка. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик потерялся 15 апреля 2021 года. В этот день он в компании сверстников гулял на улице. Вечером, когда дети стали расходится, ребёнок пошел за мячом к реке Власиха. Больше его никто не видел.

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