Пекин, , 04:05 — REGNUM Усилия Китая по сокращению выбросов углекислого газа будут способствовать модернизации строительного сектора страны, что принесет пользу ведущим компаниям в области строительных материалов и строительной промышленности, сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

Декарбонизация может привести к временному увеличению инвестиций и затрат, но корпоративные лидеры могут извлечь выгоду в долгосрочной перспективе из повышения операционной эффективности, снижения регуляторных рисков и снижения капитальных затрат, говорится в отчете Fitch Ratings.

Напротив, кредитные профили небольших компаний, которые плохо работают на экологическом фронте, могут ухудшиться из-за потенциального вмешательства регулирующих органов и более высоких операционных и финансовых затрат, говорится в докладе.

В докладе отмечается, что сектор строительных материалов и строительства Китая генерирует более половины выбросов углекислого газа в стране, а такие меры, как запуск национального рынка торговли углеродом в этом году, обеспечат экономические стимулы для компаний активно сокращать выбросы.

Китай пообещал достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году и поставил новые цели в своем плане развития на следующие пять лет, чтобы улучшить промышленную структуру и максимально использовать чистую энергию.

На фоне этих усилий все больше цементных, сталелитейных и строительных компаний будут использовать рынок зеленых облигаций Китая для финансирования своего низкоуглеродного перехода, говорится в докладе рейтингового агентства.