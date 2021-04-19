Москва, , 03:27 — REGNUM Сенатор от Приморья Людмила Талабаева отчиталась о своих доходах за 2020-й год, которые за год значительно увеличились, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные официальные данные.

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Людмила Талабаева за минувший год показала доход в 13 361 738 рублей. В 2019 году она заработала на пять млн меньше.

Супруг сенатора заработал 702 986 рублей, против 634 572 рубля в 2019 году.

Что касается имущества, то его список не изменился: земельный участок земли в 2500 кв. метров, два жилых дома в 144 и 230 кв. метров и три квартиры на 53, 61 и 63 квадрата. Есть ещё и нежилое помещение в 135,4 кв. метра.

На Людмилу Талабаеву записаны две легковых машины Lexus GX 460 и LEXUS NX200 AWD ZGZ15L-AWXPW. На супруга — Ssang Yong Fctyon Sports.

Как сообщало ИА REGNUM, Людмила Талабаева за 2019 год задекларировала доход в 8 750 361 рубль, в 2018 — почти шесть млн рублей.