Москва, , 02:03 — REGNUM Согласно предварительным прогнозам метеорологов, лето ожидается тёплым на большей части территории России. Об этом 19 апреля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, лето в России предполагается тёплое, но уверенный прогноз дать пока нельзя. Этот «неуверенный», прогноз будет обязательно уточняться и детализироваться.

Также Вильфанд пояснил, что невозможно пока говорить о том, будет ли лето в России поздним или ранним. Эксперт отметил, что для каждого региона и широтной зоны есть свои нормы и представления о лете, поэтому климатического понятия лета не существует. Есть лишь понятие «естественный синоптический сезон», связанное с изменением циркуляции и изменением взаимодействия температуры океана.

Специалисты-метеорологи делят лето на два сезона, не выделяя чётких дат наступления этих сезонов. «В среднем первая половина лета начинается во второй пятидневке мая, а вторая половина — в конце июня-начале июля», — уточнил Вильфанд. Однако метеоролог добавил, что сроки могут варьироваться в пределах двух недель.

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