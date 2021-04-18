Москва, , 23:43 — REGNUM Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в начале апреля в интервью российскому изданию отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном достигли самого низкого уровня со времён окончания Холодной войны. Он рассказал, что в Кремле всё же надеются на наличие здравого смысла в администрации Белого дома и взаимные претензии будут решены во время предметного российско-американского диалога.

Власти России не осознают приближение новой Холодной войны? Эксперты Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ уверены, что это совершенно не так.

На фоне эскалации конфликта на Донбассе, Москва без колебаний перебросила российские войска к юго-западным границам страны. Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что ещё зимние плановые учения касались проверки перебазирования к юго-западной границе РФ двух общевойсковых армий и трех соединений воздушно-десантных войск.

Как рассказали специалисты РУССТРАТ, учения «Запад-2019» и «Кавказ-2020» показали, что чуть больше недели понадобится российским вооруженным силам, чтобы превзойти войска НАТО в любой точке столкновения. Если по БМП и ударным вертолетам превосходство будет пятикратным, то по количеству реактивных систем и ПРО различной дальности армия РФ превзойдет численность западных войск в 16−25 раз.

Если Соединенные Штаты всё же захотят превратить восток Украины в «пространство войны», не пройдет и двух недель, как вся территория окажется под полным российским контролем. Ядерный шантаж Кремля также не удастся, Владимир Путин не раз показывал решимость использовать ядерное оружие возмездия.

Именно осознавая этот факт, Белый дом выступил с призывом о переговорах между Байденом и Путиным, пытаясь затянуть ситуацию для выработки приемлемых решений, резюмировали в Институте РУССТРАТ.