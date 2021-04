Белвью, США, , 21:44 — REGNUM Необычная игра It Takes Two возглавила список самых продаваемых игр сервиса Steam по итогам текущей недели (12−18 апреля 20 201 года). Информация была опубликована 18 апреля на портале Steam Database.

Второе место в рейтинге досталось загружаемому дополнению Nemesis к глобальной космической стратегии Stellaris. Четвёртую позицию заняла кооперативная игра Sea of Thieves. Outriders, занявшая место лидера на прошлой неделе (5−11 апреля 2021 года), опустилась на пятую позицию.

В топ-10 также вошли Horizon Zero Dawn Complete Edition, набор Halo: The Master Chief Collection, Valheim, Euro Truck Simulator 2 — Iberia и The Binding of Isaac: Repentance.

Напомним, It Takes Two представляет собой приключенческую экшн-игру для двух геймеров. Игрокам предлагается управлять поссорившейся парой, которая была превращена в кукол.

