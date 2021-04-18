Москва, , 21:28 — REGNUM В здание Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации на Смоленской площади прибыл посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Об этом 18 апреля передает ТАСС.

Отмечается, что дипломат, который не дал сотрудникам СМИ комментариев, вошел в здание.

Ранее информированный источник ТАСС сообщил, что в МИД РФ вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька.

Как передавало ИА REGNUM, акция протеста, которая завершилась стычкой между сторонниками и противниками РФ, прошла возле здания посольства России в Праге 18 апреля.