Лос-Анджелес, США, , 21:24 — REGNUM Режиссёр Бен Уитли заявил, что если бы ему дали возможность, то он бы снял фильм по игре DOOM или Counter-Strike. Об этом 18 апреля сообщил портал Comicbook.

Кинематографист отметил, что подобные проекты очень сложно реализовывать из-за того, что моменты, которые поклонники видеоигр считают оригинальными, часто берутся из фильмов.

«Когда вы убираете интерактивный элемент, от этого почти ничего не остается, понимаете? Я все еще хочу снять фильм о DOOM», — сказал Уитли, отметив, что он знает о том, что картины по этой игре уже снимали, но все равно хочет выпустить новую или снять фильм по другой игре — Counter-Strike.

Напомним, в январе 2021 года СМИ сообщили, что Бен Уитли покинул проект фильма по игре Tomb Raider 2. Ранее режиссёр снял картины «Список смертников», «Высотка», «Перестрелка», «Раз! Два! Три! Умри!» и другие, сейчас он работает над лентой «Мег 2: Впадина».

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