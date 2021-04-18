Токио, 18 апреля 2021, 21:07 — REGNUM На 58 году ушёл из жизни известный аниматор Осаму Кобаяси. Об этом 18 апреля сообщает портал Comicbook.
Кобаяси скончался 16 апреля 2021 года, причиной смерти стал рак почек. Фанаты стали массово выражать в сети соболезнования по поводу его смерти.
Поклонники аниме знают Кобаяси как талантливого режиссёра, участвовавшего в реализации проектов сериалов BECK: Mongolian Chop Squad («Бек»), «Наруто: Ураганные хроники», «Ателье «Paradise Kiss» и другим.
В октябре 2016 года Осаму Кобаяси выпустил мини-арку шоу «Наруто: Ураганные хроники» Boyhood («Отрочество»), сюжет которой рассказал о первой встрече Наруто Узумаки и Хинаты Хюга. Многие поклонники шоу считают эти эпизоды одними из лучших в сериале.
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