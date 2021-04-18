Москва, , 21:05 — REGNUM 18 апреля московский «Спартак» в рамках матча 26 тура Российской Премьер-лиги 2020/21 потерпел разгромное поражение от «Уфы» со счетом 0:3. Это поражение стало для «красно-белых» крупнейшим в сезоне. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В последний раз «Спартак» терпел крупное поражение 8 декабря 2019 года в матче 19 тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена». На матче работала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Забитыми мячами отметились футболисты «Уфы» Владислав Камилов (45+1', 87') и Филип Мрзляк (48'). На 80 минуте встречи Самуэль Жиго был удален с поля после второго предупреждения.

Составы команд:

«Спартак»: Максименко, Жиго, Кутепов, Маслов (Маркитесов, 68), Мозес, Крал (Хендрикс, 52), Зобнин, Умяров, Промес (Литвинов, 90), Ларссон, Понсе (Игнатов, 90).

«Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Морозов, Иванов (Бизоза, 78), Мрзляк (Сысуев, 78), Камилов, Бауэр, Кротов (Жамалетдинов, 62), Андрич (Голубев, 71).

«Уфа», одержав пятую победу в сезоне и набрав 20 очков, поднялась на 14 позицию в таблице РПЛ. «Спартак» с 47 очками остался на третьей строчке.