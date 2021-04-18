Мадрид, , 21:04 — REGNUM 18 апреля Бертран Латур в своем Twitter-аккаунте сообщил, что несколько топ-клубов из европейских чемпионатов намерены объявить о создании европейской Суперлиги.

Сообщается, что о создании суперлиги объявят три клуба из Испании: «Барселона», «Реал» и «Атлетико»; три клуба из Италии: «Интер», «Милан» и «Ювентус»; шесть клубов из Англии: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что Вице-президент Немецкой футбольной ассоциации Кристиан Зайферт поддержал УЕФА и выступил против создания Суперлиги.