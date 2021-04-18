Брюссель, 18 апреля, 2021, 19:29 — ИА Регнум. В УЕФА намерены исключить из всех еврокубков клубы, которые будут причастны к созданию Суперлиги. Также УЕФА работает над иском на 50−60 миллиардов евро против этих команд. Об этом 18 апреля сообщила ежедневная итальянская газета Gazzetta dello Sport.

Armando Sobrino Футбольный мяч

Ранее сообщалось, что в Суперлигу войдут шесть клубов Английской Преьмер-лиги: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Суперлига подразумевает участие в 20 лучших клубов Европы. В случае создания Суперлига будет состоять из двух групп по десять команд. Планируется, что за сезон команды проведут от восемнадцати до двадцати трех матчей. Примечательно, что при вступлении в Суперлигу клуб получит 350 миллионов евро.