Вашингтон, , 19:12 — REGNUM 40-летний тяжеловес Сергей Харитонов в дебютном поединке на голых кулаках одержал победу над спортсменом из США Майком Куком. Итог поединка решился в первом же раунде — россиянин нокаутировал американца. Об этом 18 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Турнир Stone Faces, в рамках которого состоялся поединок, проходил в США. Поединки транслировались в записи, а сами бои состоялись за несколько дней до общего показа.

Выступая в ММА, Харитонов одержал тридцать побед, из которых двадцать — нокаутом, и потерпел семь поражений.