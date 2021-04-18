Москва, , 18:44 — REGNUM 18 апреля в Сочи на стадионе «Фишт» в рамках 26 тура Российской Премьер-лиги 2020/21 по футболу ПФК «Сочи» одержал минимальную победу над московским ЦСКА со счетом 2:1. Об этом 18 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM. Это поражение стало первым для московской команды под руководством нового тренера Ивицы Олича.

Забитыми мячами со стороны хозяев отметились Кристиан Нобоа и Артур Юсупов. Со стороны «армейцев» отличился Игорь Дивеев.

Составы команд:

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Мевля, Заика, Миладинович, Прохин, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Заболотный.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Карпов, Тикнизян, Дивеев, Влашич, Марадишвили, Обляков, Эджуке, Рондон.

«Сочи», набрав 43 очка, укрепились на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 46 очками остался на пятой строчке.