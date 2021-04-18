Москва, 18 апреля, 2021, 18:44 — ИА Регнум. 18 апреля в Сочи на стадионе «Фишт» в рамках 26 тура Российской Премьер-лиги 2020/21 по футболу ПФК «Сочи» одержал минимальную победу над московским ЦСКА со счетом 2:1. Об этом 18 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM. Это поражение стало первым для московской команды под руководством нового тренера Ивицы Олича.

Анна Нэсси Ивица Олич

Забитыми мячами со стороны хозяев отметились Кристиан Нобоа и Артур Юсупов. Со стороны «армейцев» отличился Игорь Дивеев.

Составы команд:

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Мевля, Заика, Миладинович, Прохин, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Заболотный.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Карпов, Тикнизян, Дивеев, Влашич, Марадишвили, Обляков, Эджуке, Рондон.

«Сочи», набрав 43 очка, укрепились на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 46 очками остался на пятой строчке.