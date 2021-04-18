Прага, 18 апреля, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Возле здания посольства России в Праге (Чехия) прошла акция протеста, которая завершилась стычкой между сторонниками и противниками РФ. Об этом 18 апреля сообщает издание «Лидове новины».

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Отмечается, что около 100 человек подошли к зданию российского посольства с флагами ЕС. Таким образом они поддержали решение властей Чехии выслать из Праги российских дипломатов.

Практически сразу после начала митинга к посольству пришла группа сторонников России, насчитывающая более 10 человек. В какой-то момент один из них включил громкоговоритель и попытался выступить перед протестующими. Однако митингующие вырвали у него микрофон, произошла стычка. Сотрудники полиции призвали собравшихся разойтись.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что в ближайшее время восемнадцать российских дипломатов должны покинуть Чехию. Российские дипломаты, по его словам, подозреваются в работе на спецслужбы.

В заявлении МИД РФ сказано, что решение властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов является беспрецедентным, так как оно принято под надуманными и голословными предлогами о якобы причастности российских спецслужб к взрыву 2014 года на военных складах в чешском населенном пункте Врбетице.

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