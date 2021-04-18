Кишинёв, 18 апреля, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Молдавии рухнул легкомоторный самолёт, на борту которого находились два человека. Об этом сообщает Служба чрезвычайных ситуаций МВД страны.

Легкомоторный самолет

ЧП произошло 18 апреля на спортивном аэродроме в населенном пункте Вадул-луй-Водэ в пригороде Кишинева.

По последним данным, два человека, находившиеся на борту, смогли самостоятельно покинуть воздушное судно.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 13 апреля недалеко от Саратова потерпел крушение самолет Ан-2.

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