Москва, 18 апреля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Московском регионе погода на следующей неделе уже не будет такой солнечной и сухой, поскольку определять её будет южный циклон. Об этом RT сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жаркая погода в Москве.

По ее словам, в понедельник, 19 апреля, в регионе ожидается небольшой дождь. Наиболее неблагоприятная погода прогнозируется 20 и 21 апреля. В эти дни в дневное время ожидаются дожди, а ночью прогнозируются осадки с примесью мокрого снега.

Вместе с тем, отметила синоптик, температура воздуха станет постепенно приближаться к климатической норме. В первой половине недели в ночные часы прогнозируется +3…+5 градусов, в дневные — +10 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля центр погоды «Фобос» объявил, что в Москве побит температурный рекорд почти 60-летней давности. На метеостанции ВДНХ термометр показал +21,5 градуса, что на 0,7 градуса выше, чем было зафиксировано 14 апреля 1962 года.

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