Краснодар, , 16:48 — REGNUM 30-летний фланговый защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес пропустит матч 26 тура Российской Премьер-лиги 2020/21 из-за повреждения, сообщил 18 апреля главный тренер «красно-синих» Ивица Олич.

18 апреля в Сочи на стадионе «Фишт» будет разыгран матч между командами «Сочи» и ЦСКА. Главным арбитром матча назначен Станислав Васильев.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Мевля, Заика, Миладинович, Прохин, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Заболотный.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Карпов, Дивеев, Тикнизян, Щенников, Марадишвили, Обляков, Влашич, Эджуке, Рондон.

В текущем сезоне Фернандес принял участие в 21 матче РПЛ, в котором отметился голевой передачей.

На данный момент ЦСКА с 46 набранными очками идет на пятой позиции в турнирной таблице лиги. «Сочи», набрав 40 очков, идет двумя строчками ниже.