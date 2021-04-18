Москва, 18 апреля, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Странам Запада заявлениями из Чехии необходимо было перекрыть данные о готовящемся государственном перевороте в Белоруссии. Об этом 18 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Цитата из м∕ф «Том и Джерри». Реж. Уильям Ханна, Джозеф Барбера. 1948-1956. США Диверсия

«Нашим западным партнерам нужно было сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны РФ, так со стороны Белоруссии относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, Москва в ближайшее время объявит о конкретных ответных шагах на высылку дипломатов из Праги.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что в ближайшее время восемнадцать российских дипломатов должны покинуть Чехию. Российские дипломаты, по его словам, подозреваются в работе на спецслужбы.

Отметим, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержана связанная с американскими спецслужбами группа людей, которая готовила покушение на него и его детей.

По данным ФСБ России, задержанные планировали отключить энергосистему Белоруссии, чтобы затруднить действия силовиков. Для этого предполагалось физически устранить практически всё руководство страны. Осуществление госпереворота было назначено на 9 мая.

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