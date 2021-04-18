Токио, , 15:52 — REGNUM Объём автомобильного производства во всём мире сократится на 1,6 млн единиц в 2021 году из-за пожара на заводе японской компании Renesas Electronics Corp. Об этом сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на данные холдинговой компании Nomura Holdings.

Компания Renesas занимается производством электронных чипов для автомобильной промышленности. В марте завод Renesas в городе Хитатинака был остановлен из-за пожара. При инциденте никто не пострадал, однако была нарушена чистота помещений, требуемая для производства электронных компонентов.

Эксперты Nomura Holdings посчитали, что приостановка завода Renesas приведёт к тому, что автопроизводители по всему миру будут вынуждены сократить производство на 1,6 млн единиц в период с апреля по июнь. Отмечается, что это составляет около 7% от общих объёмов производства, запланированных на этот период.

Представители Toyota и Nissan подтвердили, что им придётся сократить производство, если они недополучат чипы от Renesas. Этот инцидент может усугубить нехватку микросхем в автомобильной промышленности, наблюдающуюся с конца 2020 года.

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