Москва, 18 апреля, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Затраты на создание новой российской орбитальной станции могут составить около $5−6 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Макет орбитальной станции «Алмаз»

Издание отмечает, что речь идёт о предварительных подсчётах. Учитывается первый этап финансирования до 2030 года.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил, что Россия может предупредить партнёров по Международной космической станции о выходе из проекта после 2024 года. Это решение объясняется устареванием МКС и планируемым началом строительства собственной орбитальной станции.

Проект новой российской орбитальной прорабатывается несколько лет. 12 апреля 2021 года этот вопрос обсуждался на закрытой части совещания по космической отрасли с участием президента России Владимира Путина.

В Роскосмосе сообщают, что действующие договоры с зарубежными партнёрами предусматривают эксплуатацию МКС до 2024 года. Решение о дальнейшей судьбе станции будет приниматься на основании данных о её техническом состоянии.