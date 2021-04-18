Москва, 18 апреля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило решительный протест Чешской Республике после объявления о высылке 18 российских дипломатов. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

В заявлении МИД РФ сказано, что решение властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов является беспрецедентным, так как оно принято под надуманными и голословными предлогами о якобы причастности российских спецслужб к взрыву 2014 года на военных складах в чешском населенном пункте Врбетице.

На Смоленской площади подчеркнули, что это совершеннейший абсурд, так как сами же чешские власти ранее возлагали вину за взрывы на фирмы, которые владеют этими складами.

«Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — сказано в заявлении МИД РФ.

В связи с этим МИД России выражает чешским властям решительный протест и обещает принять ответные меры.