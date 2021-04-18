Майами, США, 18 апреля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В 2022 году один из этапов автогонок серии «Формула-1» состоится в Майами. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Rick Dikeman Формула-1

https://twitter.com/F1/status/1383722220321525760

Также известно, что контракт на проведение Гран-при в Майами рассчитан на десять лет, гонки будут проводиться на трассе в городе, ее центром станет Hard Rock Stadium.

Отметим, переговоры о возможности проведения одного из этапов «Формулы-1» в Майами велись на протяжении нескольких последних лет, однако только на нынешней неделе местные власти дали согласие на проведение гонки.