Пекин, 18 апреля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Учёные и инженеры из Китая разрабатывают две автоматические миссии для изучения дальних уголков Солнечной системы и выхода в межзвездное пространство. Об этом сообщил главный конструктор китайского проекта по исследованию Луны Ву Вэйрен в интервью отраслевой газете China Space News.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Разработкой миссии занимается государственная Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. Планируется, что зонды будут запущены в середине текущего десятилетия. Первый из космических аппаратов облетит Юпитер в 2029 году, после чего направится к границе Солнечной системы.

Второй зонд также совершит облёт Юпитера, после чего направится к ледяному гиганту Нептуну. Планируется, что он пройдёт около этой планеты в 2038 году.

В случае реализации этой миссии китайские зонды станут пятым и шестым космическими аппаратами, отправленными за границы Солнечной системы. Первыми пятью аппаратами являются американские миссии «Пионер-10» и «Пионер-11», «Вояджер-1» и «Вояджер-2», а также зонд «Новые горизонты» (New Horizons).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года зонд «Вояджер-2» покинул границы Солнечной системы и вышел в межзвездное пространство.