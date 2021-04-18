Волгоград, 18 апреля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Балкон жилого дома обрушился вместе со стоявшей на нём женщиной в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили 18 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

Ведерников А.С. Разрушенный балкон. 1945

Обрушение балкона произошло в многоквартирном жилом доме по ул. Рабоче-Крестьянская, в результате травмы получила 64-летняя женщина.

Прокуратура организовала проверку, по её результатам при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.