Москва, , 12:44 — REGNUM Адаптация организма человека к критическим нагрузкам с помощью генной инженерии и клеточных технологий является одним из условий пилотируемых полётов в дальний космос. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что госкорпорация начала проработку возможности использования генной инженерии в космонавтике. Он отметил, что российские учёные из Российской академии наук, Федерального медико-биологического агентства и медицинских учреждений Минздрава начнут научно-исследовательские работы по этой теме уже в 2021 году.

«Мы космос под себя не переделаем. Поэтому для будущих дальних космических полетов нужно думать об адаптации организма человека к критическим нагрузкам космоса за пределами геомагнитного поля», — прокомментировал сообщение Рогозин.

В октябре 2020 года глава Роскосмоса рассказывал, что в России готовятся исследования в сфере космической биологии, физиологии и биотехнологии за пределами магнитного поля Земли. В частности, на 2024 год запланирован запуск космического аппарата «Ковчег», который будет выведен на орбиту высотой около 20 тыс. км.

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