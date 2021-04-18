Берлин, 18 апреля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что именно Берлин должен всеми силами помочь Украине вступить в военный блок НАТО, так как Германия несет «особую историческую ответственность» за нацистские преступления против украинского народа. Об этом Мельник заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник. Национализм. Украина

Мельник заявил, что именно Германия обязана взять на себя ведущую роль, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса. Украинский дипломат связал это с тем, что именно Германия «несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа».

Напомним, что Украина стремится в НАТО уже долгие годы. Североатлантический альянс ещё в 2008 году на саммите в Бухаресте обещал, что Украина и Грузия когда-нибудь станут членами военного блока НАТО. Но до сих пор военный блок не предоставил ни Киеву, ни Тбилиси Плана действий по подготовке к членству в альянсе — это первая юридическая процедура по вступлению в НАТО.

После государственного переворота 2014 года Украина даже изменила Конституцию, в которой теперь прописано, что эта страна всеми силами стремится в НАТО и ЕС.

В самой Германии большинство политиков считает, что Украина не готова вступить в альянс и не будет готова даже в среднесрочной перспективе. Иными словами страны ЕС, входящие в НАТО, просто не хотят видеть в альянсе Украину, так как это неминуемо вызовет проблемы с Россией.