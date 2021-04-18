Москва, , 11:14 — REGNUM Российские учёные проведут научно-исследовательские работы для изучения возможности применения генной инженерии и клеточных технологий в космонавтике. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко агентству ТАСС.

Блошенко объяснил, что генные и клеточные технологии могут понадобиться для будущих полётов в дальний космос. Медицинское воздействие на отдельные органы поможет космонавтам переносить радиационные и другие виды нагрузки при межпланетных полётах. В противном случае агрессивная среда дальнего космоса будет негативно влиять на нервную систему, головной мозг и другие системы организма.

«Роскосмос планирует в 2021 году открыть научно-исследовательские работы, где этот вопрос будет рассмотрен», — подчеркнул исполнительный директор Роскосмоса.

Он добавил, что к этим работам будут привлечены сотрудники Российской академии наук, Института медико-биологических проблем РАН, Федерального медико-биологического агентства и медицинских учреждений Минздрава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что современные исследования в области биологии и физиологии показывают, что человек не сможет выжить за пределами геомагнитного поля.