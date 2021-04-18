Виннипег, Канада, , 10:41 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась в пользу гостей со счетом 0:3.

В составе победителей забитыми шайбами отличились Тайсон Бэрри (33-я минута, в большинстве), финский форвард Ессе Пульюярви (47-я) и Алекс Чиассон (53-я, в большинстве).

Отметим, в следующем матче «Эдмонтон», проигравший прошлую встречу, 20 апреля встретится с клубом «Монреаль Канадиенс». «Виннипег» этим поражением прервал свою победную серию из двух матчей подряд и 23 апреля сыграет с командой «Торонто Мэйпл Лифс».