Тайбэй, , 10:22 — REGNUM Проблема дефицита компонентов в электронной промышленности может усугубиться из-за торговой напряжённости между Китаем и США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на годовой отчёт тайваньской компании TSMC.

В отчёте TSMC говорится, что продолжающаяся торговая напряжённость между США и Китаем может привести к росту цен и даже полной недоступности некоторых видов сырья для электронной промышленности. Отмечается, что это может усугубить нехватку микросхем, наблюдаемую с конца 2020 года.

TSMC является одним из крупнейших в мире производителей полупроводников. Производимые тайваньской компанией компоненты используются в устройствах Apple, Huawei, AMD, Nvidia, ARM, Qualcomm и других производителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле генеральный директор TSMC Чиа-Че Вей предупредил, что дефицит микросхем в электронной промышленности продлится до конца 2021 года и может сохраниться в 2022 году.

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