Глендейл, США, , 10:39 — REGNUM Хоккейный клуб «Аризона Койотс» переиграл команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей забитые шайбы в свой актив записали Алекс Голигоски (22-я минута), Клейтон Келлер (31-я, в большинстве) и Майкл Бантинг (45-я).

У «Сент-Луиса» голы забили Самуэль Бле (2-я) и Тайлер Бозак (9-я, в большинстве).

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин, а также российские нападающие «блюзменов» Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Аризона», этой победой прервавшая свою проигрышную серию из пяти подряд поражений, 20 апреля встретится с клубом «Миннесота Уайлд». «Сент-Луис» потерпел второе подряд поражение и днем позже сыграет с командой «Колорадо Эвеланш».