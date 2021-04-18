Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Один из основателей компании Adobe Чарльз Гешке скончался в возрасте 81 года. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает Associated Press со ссылкой на сообщение генерального директора компании Adobe.

Известно, что Гешке проживал в Калифорнии. Причина смерти не указывается. В компании Adobe отметили, что кончина одного из основателей — это огромная потеря для всего сообщества и для индустрии технологий для которой Гешке служил ориентиром и героем на протяжении десятилетий.

Также в Adobe подчеркнули, что именно основатели компании — Гешке и Джон Уорнок разработали инновационное программное обеспечение, которое произвело революцию в творчестве и общении между людьми. Гешке непосредственно участвовал в разработке формата PDF, который используется во всем мире.

Свою карьеру Гешке начал в научно-исследовательском центре Xerox, который расположен в городе Пало-Альто в Калифорнии. После ухода из Xerox в 1982 году Гешке совместно с Уорноком основали компанию Adobe.

Adobe — это компания по производству программного обеспечения. Наиболее известны такие продукты компании, как система веб-программного обеспечения Adobe Flash, программы для редактирования изображений Photoshop, Adobe Reader, Portable Document Format (PDF).