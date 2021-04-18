Нью-Йорк, США, , 09:10 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич признана второй звездой прошедшего игрового дня в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба НХЛ.

В победном для своей команды матче регулярного чемпионата с командой «Нью-Джерси Девилз» (6:3) 26-летний российский хоккеист оформил хет-трик.

Первой звездой дня стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, после выездного для своего клуба матча с командой «Миннесота Уайлд» (2:5 в пользу «Миннесоты») сравнялся с Горди Хоу по числу проведенных матчей в регулярных чемпионатах лиги.

Третьей звездой дня признали российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, набравшего три (две шайбы + результативная передача) в победном для его команды матче с клубом «Филадельфия Флайерз» (6:3).