Лондон, 18 апреля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Великобритания намерена направить в мае 2021 года два боевых корабля в Черное море в знак солидарности с Украиной и союзниками по военному блоку НАТО. Об этом пишет газета Times со ссылкой на источники в королевских ВМС.

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Сообщается, что эскадренный миноносец и противолодочный фрегат будут выделены из состава авианосной группы британского королевского флота в Средиземном море. Корабли пройдут проливы Дарданеллы и Босфор и выйдут в Черное море. Истребители F-35 и вертолеты Merlin, базирующиеся на авианосце HMS Queen Elizabeth, будут готовы обеспечить поддержку этим боевым кораблям в случае угрозы со стороны российских кораблей, подводных лодок или авиации. Сам авианосец HMS Queen Elizabeth останется в Средиземном море.

Напомним, что США намеревались отправить в Черное море свои эсминцы, однако на фоне возросшего напряжения в отношениях с Россией было принято решение не делать этого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны НАТО в рамках своей стратегии сдерживания России регулярно отправляют боевые корабли в Черное море.