Киев, 18 апреля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. На Украине за сутки зарегистрировали 10 282 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил 18 апреля на своей странице в социальной сети Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Xinhuanet.com Люди в масках. Украина.

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В минувшие сутки в медицинские учреждения госпитализировали 4274 инфицированных.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 946 510 случаев инфицирования. Выздоровели 1 482 079 инфицированных (6523 за сутки). 39 786 человек скончались (умерли 250 человек за сутки).

Максимальное количество подтвержденных случаев инфицирования в прошлые сутки зафиксировали в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

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Напомним, 17 апреля на Украине стартовала вакцинация от коронавируса сотрудников МВД.