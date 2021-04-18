Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Администрация WhatsApp предупредила клиентов о скором ограничении функций без подписания нового пользовательского соглашения. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

Новое пользовательское соглашение вступит в силу 15 мая. Клиенты WhatsApp, которые откажутся принимать это соглашение, не смогут использовать все функции мессенджера. Такие пользователи продолжат получать звонки и уведомления в мессенджере, однако не смогут читать и отправлять сообщения.

Новое пользовательское соглашение WhatsApp предусматривает возможность обмена пользовательскими данными с другими сервисами компании Facebook, владеющей мессенджером. В WhatsApp планировали ввести новые правила использования мессенджера в начале 2021 года, но эти сроки были сдвинуты из-за недовольства пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе эксперты зафиксировали снижение числа пользователей мессенджера WhatsApp после на фоне предстоящего изменения условий пользовательского соглашения.