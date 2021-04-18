Екатеринбург, , 06:36 — REGNUM В Свердловской области два вагона с лесом сошли с рельсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл 17 апреля в 18:50 по местному времени (16:50 мск) в районе станции Филькино. Вагоны сошли на путях, принадлежащих одному из ООО. Пострадавших нет.

Прокуратура после этой аварии начала проверку по факту соблюдения законодательства о безопасности движения и об эксплуатации железнодорожного транспорта. Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько случаев схода вагонов с рельсов было в Челябинской области.